Una camminata per il cuore. Stamattina al Parco di Monza tra test di salute e solidarietà

Appuntamento questa mattina per “La camminata del cuore nelle meraviglie del Parco“, l’evento annuale di Brianza per il Cuore, che festeggia così 30 anni di attività. I fondi raccolti serviranno per completare il progetto della cardiologia pediatrica dell’ Irccs San Gerardo di Monza. Una camminata di 7 chilometri nel Parco, quest’anno su un nuovo percorso. Dalle 8 alle 13 verrà allestita all’interno di Cascina San Fedele un’area prevenzione, che permetterà, con offerta libera, di effettuare i principali esami per individuare fattori di rischio cardiovascolare: misurazione colesterolo, glicemia, pressione, controllo peso, altezza e circonferenza per calcolo dell’indice di massa corporea, elettrocardiogramma e screening carotideo a campione, eseguiti da un’équipe di infermieri, e consulto finale con cardiologi e cardiochirurghi. In omaggio al termine del percorso la “Card del rischio cardiovascolare“, da conservare per i controlli futuri. Dalle 8.30 alle 10, inoltre, risveglio muscolare coordinato dallo showman Sebax Dance.

Alle 10 via alla “Camminata del cuore“ guidata dagli istruttori dell’associazione. A seguire, dalle 10.45, risottata con lo “special chef“ Mago Lele, con donazione libera a partire da 8 euro. Quindi il saluto della presidente Laura Colombo, che parlerà del sostegno al progetto della cardiologia pediatrica. Per tutta la manifestazione ci saranno dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore e dimostrazioni di disostruzione pediatrica. Iscrizioni su www.endu.it o sul posto.

C.B.