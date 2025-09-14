La Brianza che corre oltre confine. Cresce l’export delle aziende locali. A trascinarlo sono i nuovi mercati

Se la produzione industriale segna una battuta d’arresto, l’export brianzolo cresce trascinato dai nuovi mercati: India, Giappone, Taiwan, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Una torta da più di 15 miliardi per Monza e dintorni, con Milano, come sempre, che svetta su tutte le altre province con i suoi 74 miliardi di vendite oltre confine. Ma i numeri sono importanti anche sul territorio. La Lombardia nei primi sei mesi dell’anno è arrivata a 176 miliardi di interscambio, +3,4%. In particolare, le esportazioni, valore 85 miliardi, sono cresciute del 2,8%. Tra i Paesi verso cui i contratti sono di più, la Germania (+0,6% rispetto al primo semestre 2024), 10 miliardi in 6 mesi; l’Irlanda (+ 12%) con 378 milioni; la Norvegia (+ 22%) con quasi mezzo miliardo; la Svizzera (+ 23%) con 7 miliardi. In aumento del 7% la bilancia con gli Stati Uniti (7 miliardi nel semestre); del 14% con l’Arabia Saudita (circa 1 miliardo), del 7% con gli Emirati Arabi Uniti con un miliardo, del 7% con l’India, del 13% col Giappone, entrambi con circa un miliardo, del 9% con Taiwan con quasi 400 milioni.

"Per il sistema produttivo dei nostri territori l’export continua a essere una leva strategica – spiega Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia –. Nonostante il contesto globale sempre più complesso, le esportazioni riescono a mantenere risultati positivi, grazie in particolare alle piccole e medie imprese che si sono dimostrate capaci di innovare, adattarsi e soprattutto orientarsi verso nuovi mercati di destinazione". Centrale "è il ruolo di nuovi Paesi ad alto potenziale per il made in Italy, nei quali l’Italia si sta muovendo con profitto. Allo stesso tempo, si consolidano i rapporti economici con partner europei".

Ad aiutare le Pmi a spingere gli affari oltreconfine è proprio l’agenzia nazionale del sistema camerale, che supporta le imprese nei processi di internazionalizzazione e affianca le istituzioni nello sviluppo dell’economia locale e la valorizzazione del territorio. Promos Italia è partecipata da molte Camere di Commercio in tutto il Paese, tra le quali quella di Milano Monza Brianza Lodi. In questo scenario si inserisce la performance brianzola, tra le prime a livello nazionale.