In gara anche medici pazienti e volontari per la salute dei bimbi

La Monza-Resegone diventa una gara di solidarietà per sensibilizzare partecipanti e pubblico sulla salute dei bambini. In gara ci saranno anche sei atleti con la maglia targata Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori. Si tratta di medici e pazienti dell’ospedale San Gerardo e volontari dell’associazione Brianza per il Cuore, che si sono resi disponibili a partecipare alla versione “Relay”, cioè la staffetta in tre frazioni.

Brianza per il Cuore ha dato il proprio contributo alla partecipazione delle due staffette, con un pensiero rivolto ai bambini, visto che sta contribuendo all’allestimento degli ambulatori di Cardiologia pediatrica. L’associazione ha già messo a disposizione un ecografo di ultima generazione per l’Oncoematologia pediatrica.

Attorno al progetto converge la generosità di tanti brianzoli. Antonio Rossi, titolare di un’attività commerciale, ha scelto di condividere i valori di solidarietà e comunità, donando le divise agli atleti. L’obiettivo delle due staffette, infatti, è sensibilizzare e promuovere la raccolta fondi, promossa da Brianza per il Cuore per il progetto di ampliamento e potenziamento degli ambulatori di Cardiologia pediatrica della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori. "I nuovi ambulatori saranno creati per rispondere alle esigenze dei piccoli pazienti che necessitano di continui controlli per la loro guarigione. Offriremo loro degli spazi dove potranno sentirsi non in un ospedale, ma in un ambiente accogliente e familiare, come fosse la loro casa, così da alleviare il più possibile tutte le paure e i disagi - racconta la presidente di Brianza per il Cuore, Laura Colombo - e non mancheranno apparecchi all’avanguardia che serviranno per monitorare il decorso e la guarigione di tutti i bambini".

"È con grande piacere che partecipiamo a questa iniziativa - sottolineano il presidente della Fondazione Irccs San Gerardo, Claudio Cogliati, e il direttore generale Silvano Casazza - che ci dà modo di portare all’attenzione del pubblico l’impegno del nostro istituto nei confronti dei pazienti, seguiti anche fuori dal contesto ospedaliero attraverso la disciplina sportiva. Siamo grati a Brianza per il Cuore per quanto sta facendo per i più piccoli: attraverso la raccolta fondi potremo offrire ulteriori servizi a favore dei bambini".

Cristina Bertolini