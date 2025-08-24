Un capolavoro di ingegneria. Manufatto lungo oltre 14 metri

Il nuovo ponte di Cesano Maderno misura 14 metri e 70 centimetri di lunghezza, e 11 metri e 60 centimetri di larghezza. È stato realizzato un nuovo impalcato con 4 nuove travi in acciaio di 790 millimetri di altezza sormontate da una soletta in calcestruzzo armato, con fondazioni su micropali profondi 15 metri. Il nuovo ponte è realizzato con 33 tonnellate di carpenteria metallica, 130 metri cubi di calcestruzzo, 18 tonnellate di armature. Il ponte ristrutturato è ora adeguato all’azione sismica e ai carichi stradali di 1° categoria, ovvero fino a 160 tonnnellate.

I lavori, conclusi in 8 mesi, sono stati interessati dalle criticità della presenza del torrente Seveso, della necessità di svolgere lavori in quota, del contesto fortemente antropizzato e del passaggio di linee tecnologiche interferenti sia aeree che sotterranee. Un’ulteriore criticità è stata l’aderenza della via di fuga per emergenze della scuola M.L. King. Il Comune e la Direzione della scuola elementare hanno messo a punto procedure speciali e dispositivi di allarme per l’evacuazione in sicurezza di circa 400 persone dalla scuola e di tutte le maestranze. Al fine di contenere i tempi realizzativi, dalla Direzione Lavori e dal gruppo di progettazione è stato studiato un programma lavori che ha visto, al contempo delle attività di cantiere in sito, il taglio assemblaggio e controllo della carpenteria negli stabilimenti, con un finale piano di varo in unico blocco della struttura metallica del ponte. Da lunedì 25 agosto, le linee del trasporto pubblico fino ad oggi dirottate su via Cavour, torneranno a transitare sul nuovo ponte.

Ga.Bass.