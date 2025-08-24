Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
MonzaBrianza
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloCamera ardente Giorgio ArmaniCarlo AcutisBeppe Sala
Acquista il giornale
CronacaI 72 milioni per il futuro polo riabilitativo
24 ago 2025
GIULIANO MARIA GALIMBERTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Monza Brianza
  3. Cronaca
  4. I 72 milioni per il futuro polo riabilitativo

I 72 milioni per il futuro polo riabilitativo

La sanità brianzola? Da ricostruire. Nel vero senso della parola: non si tratta solo della riorganizzazione del servizi, ma anche...

La sanità brianzola? Da ricostruire. Nel vero senso della parola: non si tratta solo della riorganizzazione del servizi, ma anche...

La sanità brianzola? Da ricostruire. Nel vero senso della parola: non si tratta solo della riorganizzazione del servizi, ma anche...

Per approfondire:

La sanità brianzola? Da ricostruire. Nel vero senso della parola: non si tratta solo della riorganizzazione del servizi, ma anche della necessità di edificare strutture. Se a Desio si parla del solo ampliamento del pronto soccorso, a Seregno è emersa una necessità: costruire un nuovo ospedale. La sua funzione, tuttavia, sarà ben specifica: sorgerà un polo riabilitativo. Già individuata la sede: l’Ats Brianza è proprietaria di un vasto terreno vicino alla Valassina, nel quartiere di San Salvatore. Per realizzare il polo riabilitativo ora ci sono anche i soldi: la Regione alla fine di luglio ha stanziato i 72 milioni necessari.

A questa decisione si è arrivati in fase di risistemazione del vecchio ospedale Trabattoni Ronzoni (foto) situato nel centro di Seregno. Durante i lavori ci si è accorti che i pochi milioni stimati non erano sufficienti: per garantire la sicurezza in quella struttura, diventata centro d’avanguardia per la riabilitazione, servivano 30 milioni. Sul tavolo anche altre due possibilità: o delocalizzare i servizi negli altri ospedali della Brianza, oppure edificare una nuova struttura investendo quasi 75 milioni. Il Pirellone ha preferito guardare al futuro con una struttura moderna, pensata proprio per offrire i migliori servizi nel delicato settore della riabilitazione.

G.G.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OspedaliSanità