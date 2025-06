Storica torre dell’acquedotto. Scattano le prime manovre: demolizione entro un mese

Vecchia torre dell’acquedotto, è l’ora dell’addio. La struttura è impacchettata, il cantiere ufficialmente al via dal 16 luglio, la demolizione, a cura delle imprese incaricate da Cap, si concluderà entro un mese. Progetto e tempi già scritti, così come il piano di sicurezza e cautele per le giornate clou: chiusura di un tratto di strada, divieti di transito e una zona off limits che includerà anche una parte del giardino delle scuole elementari, proprio lì a fianco. "Anche per questo - dice il sindaco Michele Avola - a suo tempo abbiamo chiesto che la demolizione avvenisse in piena estate". Il destino del manufatto - uno dei tanti che hanno "fatto la storia", ma che sono ormai da tempo in disuso - era scritto da tempo.

Analisi e indagini "hanno restituito - così lo staff di Cap - la vetustà e il deterioramento strutturale della torre, la demolizione è risultata la soluzione migliore. Per la regolazione della portata e della pressione dell’acqua in rete sono presenti oggi sul mercato metodologie più efficienti ed efficaci". Un tema anche economico. "Un restauro conservativo, tema che abbiamo affrontato - spiega il sindaco Michele Avola - avrebbe costi esorbitanti. Un investimento che nessuno può sostenere, tantomeno noi". Un po’ di dispiacere. "Senza dubbio c’è. A suo tempo inserimmo proprio l’immagine della torre dell’acqua nel logo della lista civica che rappresento. Fa parte dello skyline". Lo “smontaggio”, si preannuncia spettacolare e non dovrebbe comportare disagi. "Le operazioni di smantellamento della torre, alta circa 35 metri, prevedono l’impiego di un’autogru con braccio estensibile di 40 metri". M.A.