Da Sovico al Giro, Nizzolo: "Viaggio incredibile"

Al termine di questa stagione Giacomo Nizzolo, che quest’anno ha difeso i colori della squadra elvetica Q36.5 Pro Cycling, cambierà vita. A comunicarlo è direttamente il corridore brianzolo, che spiega come dopo 15 anni di professionismo ad altissimi livelli è giunto il momento di appendere la bici al chiodo: "È stato un viaggio fatto di tanto impegno, gioie, bellissime vittorie ma anche momenti difficili - ha detto Nizzolo -. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine durante tutto il mio percorso e che mi hanno sostenuto, nei successi come nelle sconfitte. Il ciclismo è stato la mia vita per 30 anni e continuerà a farne parte, ma in una forma diversa. In queste ultime settimane, prima della conclusione della stagione, voglio godermi ogni istante, soprattutto il calore del pubblico italiano, che non mi ha mai fatto mancare il suo supporto. Dopo 15 anni come professionista sento che è arrivato il momento giusto per annunciare che, a fine anno, si chiuderà questo incredibile capitolo della mia vita". Cresciuto al Velo Club Sovico e alla Giovani Giussanesi, Nizzolo è passato nella massima categoria nel 2011 con il Team Leopard Trek. Poi ha difeso i colori della Radio Shack, Trek Factory, Trek Segafredo, Dimension Data, NTT Pro Cycling, Qhubeka NextHash, Israel Premier Tech e per ultima Q36.5Pro Cycling.

In totale ha conseguito 31 vittorie tra cui il Campionato Europeo in Francia, due campionati italiani (2016-2020), una tappa al Giro d’Italia e la classifica a punti, Giro del Piemonte, Tour della Vallonia a tappe, una tappa della Parigi-Nizza, Clasica di Almeria e la Coppa Bernocchi a Legnano. Ha disputato nove Giri d’Italia, due Tour de France e una Vuelta. Quest’anno una vittoria, in Germania, al Kirchheimer Radsportnacht.

Dan.Vig.