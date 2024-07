La truffa telefonica del falso maresciallo Spinosa: suo nipote ha avuto un bruttissimo incidente

Monza, 26 luglio 2024 – Attenti alla truffa telefonica del falso maresciallo dei carabinieri Spinosa.

E' accaduto a Monza ma questa volta la potenziale vittima non c'è cascata. Il metodo è semplice e tra i più utilizzati dai truffatori soprattutto con gli anziani.

La signora sulla settantina riceve una telefonata sul fisso di casa. Dall'altra parte della cornetta una voce pacata e rassicurante le chiede: “E’ sola in casa o c’è qualcuno con lei? Sono il maresciallo Spinosa e debbo darle una brutta notizia. Suo nipote ha avuto un grave incidente”. Il caso (?) vuole che la signora abbia proprio un nipote a cui è legatissima. Paura ma lucidità. La pensionata chiede "perché chiama proprio me e non i suoi genitori". Il finto maresciallo Spinosa ci riprova: "Se non mi crede metta giù la cornetta, faccia il 112 e domandi di me, il maresciallo Spinosa.".

Una risposta che vorrebbe essere rassicurante ma la signora non ci casca. Riaggancia e chiama proprio il 112 dove il centralista la tranquillizza, le spiega che il maresciallo Spinosa non esiste e che si tratta di un malintenzionato. E soprattutto le spiega cosa fare se si presentasse alla sua porta: “Non aprire mai e chiamare subito il 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri”. Quelli veri .