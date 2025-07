Un portale per le pratiche della mobilità

Da ieri è attivo il nuovo portale dedicato alla presentazione telematica delle istanze relative ai servizi del settore mobilità e viabilità del Comune di Monza.

Si tratta di un passo importante nell’ambito del processo di razionalizzazione e semplificazione amministrativa, con l’obiettivo di rendere più efficiente e chiarire il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione.

Le pratiche gestite dal Settore Mobilità e Viabilità dovranno essere presentate in modalità online. Sarà sufficiente accedere al Portale del cittadino del Comune di Monza utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE e seguire dalla registrazione al sistema. Le tipologie di istanze che da questo mese potranno essere inviate digitalmente comprendono la manomissione del suolo pubblico, le occupazioni di suolo pubblico sia temporanee sia permanenti 24 ore su 24, la richiesta di stalli riservati per persone con disabilità, la domanda per aree di carico e scarico merci, la posa di dissuasori e le autorizzazioni relative ai passi carrai.

"L’introduzione del portale – osserva l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà – rappresenta un’evoluzione concreta verso una città più digitale, moderna e accessibile, capace di offrire strumenti semplici e immediati. L’obiettivo è quello di migliorare l’interazione fra il cittadino e la pubblica amministrazione e agevolare la gestione della mobilità urbana".

R.M.