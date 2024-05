"Suo nipote ha investito un pedone". Ennesimo tentativo di truffa telefonica

Ennesimo tentativo di truffa telefonica a Sondrio. Nel mirino un pensionato di 84 anni che abita nel capoluogo valtellinese. "Era circa mezzogiorno - racconta l’uomo - è entrata una telefonata dall’apparecchio fisso. Sul display c’erano dei puntini, una P e altri puntini. La cosa mi ha subito insospettito. Un uomo, senza presentarsi, mi ha detto che un mio nipote aveva investito un pedone sulle strisce. Ha detto che era con lui piangente e disperato. Per aiutare mio nipote ha detto che servivano 50mila euro. Io ho dei nipoti, ma ho presto chiuso la telefonata. Mi sono recato in caserma dai carabinieri e ho pure segnalato la cosa a due militari che ho incontrato per strada. Spero che, anche attraverso Il Giorno, i miei coetanei non cadano in questi tranelli telefonici". C.Bia.