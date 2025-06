Ritrovato morto Silvio Benvegnù, il pensionato scomparso da Bernareggio una settimana fa

Bernareggio (Monza), 27 giugno 2025 - Il corpo fra gli arbusti in riva all’Adda nella vicina Paderno. Niente da fare per Silvio Benvegnù, l’85enne di Bernareggio, in Brianza, che si era allontanato da casa una settimana fa. Le speranze di ritrovarlo vivo avevano cominciato ad assottigliarsi il giorno dopo la sua sparizione, a cercalo, vigili del fuoco con droni e unità cinofile.

Le telecamere di sorveglianza del Comune aveva registrato il passaggio del pensionato diretto proprio al confine con i centri del Lecchese, Verderio prima, poi Paderno, dove è stato rintracciato giovedì sera. L’intervento dei soccorritori non è servito, il medico non ha potuto che certificarne la morte. L’uomo lascia moglie e un figlio.