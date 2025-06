Una sola sede per i medici di due Comuni

Evitare sprechi e organizzare un servizio sanitario efficiente. Gianni Trezzi (in foto), dirigente scolastico al liceo Parini di Seregno, in qualità di residente a Veduggio con Colzano ha deciso di scrivere al sindaco Luigi Dittonghi. Allo stesso tempo ha inviato la lettera anche a Claudio Zoia, sindaco di Renate, perché la convinzione di Trezzi è che la sinergia tra i due Comuni sia necessaria per affrontare il problema in modo efficace.

"A mio parere – evidenzia Trezzi – la soluzione più sensata è quella di prevedere un punto unico dove realizzare gli ambulatori di entrambi i comuni. Ritengo che lo spazio più idoneo sia l’edificio comunale che già accoglie gli studi dei medici a Renate in via Roma. Dotare anche Veduggi di uno spazio proprio dove assegnare gli ambulatori, rappresenta un inutile e incomprensibile dispendio di risorse pubbliche". Al di là della razionalizzazione delle spese, eliminando uno dei due edifici che sono collocati a un solo chilometro di distanza, il dirigente scolastico guarda oltre: "Il fabbricato di via Roma a Renate potrebbe essere ristrutturato e adattato per diventare sede della casa di comunità dei due paesi, garantendo servizi integrati per i cittadini. Un punto dove trovare assistenza sanitaria primaria e attività di prevenzione, équipe di medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri, punto prelievi e altri servizi relativi ai professionisti della salute". Trezzi evidenzia che i due comuni insieme non raggiungono i 7 chilometri quadrati e che gli ambulatori di Renate sono facilmente raggiungibili anche da Veduggio in pochissimi minuti. "Razionalizzare la spesa – avverte – significa agire con saggezza spendendo bene i pochi soldi pubblici disponibili".

G.G.