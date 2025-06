Bernareggio (Monza), 24 giungo 2025 – È scomparso da venerdì, massimo sforzo per ritrovare Silvio Benvegnù, pensionato 85enne di Bernareggio, in Brianza, del quale si sono perse le tracce, l’ultimo avvistamento nel Lecchese, a Verderio, dopo che si era allontanato da casa in mattinata. Ed è lì che si concentrano le ricerche.

In campo, unità cinofile dei vigili del fuoco e droni. Al loro fianco un elicottero del reparto volo, decollato dalla base di Malpensa. In campo anche carabinieri, polizia locale e protezione civile. A casa, ad aspettare Silvio, la moglie e il figlio. Per loro, la vicinanza di tutta la comunità e del sindaco Gianluca Piazza.