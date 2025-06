La Serie B1 è a un passo. Ceriano, basta una vittoria

La tanto agognata promozione in serie B1, sfuggita di un nonnulla in campionato, è lì a un passo. Anzi, praticamente a una vittoria dopo l’en-plein nella gara di andata del turno secco di playoff a Manfredonia messo a segno dal Club Tennis Ceriano, che si è imposto 6-0 vincendo cinque partite in due set e uno dei due doppi per ritiro. Insomma, non c’è stata storia in Puglia e tutto lascia presagire che sarà così anche domenica quando è previsto il ritorno sui campi del centro Robur di Saronno, sede dei match casalinghi del Ct Ceriano. Siamo di fronte a qualcosa di più della classica seria ipoteca sull’obiettivo perché ai ragazzi di capitan Eugenio Ferrarini basterà vincere un incontro per dare il via alle feste.

A Manfredonia abbiamo assistito alla miglior prestazione stagionale dei biancorossi, al termine di un confronto iniziato col dominio di Matej Vocel (doppio 6-0 a Gianluca Piccoli) e Mattia Rossi (6-0, 6-1 a Ivo Cimino). Negli altri due singolari, Alessio Zanotti dopo aver vinto il primo parziale per 6-1 ha dovuto far fronte al rientro dell’avversario, Paolo Angeli. Il portacolori di Ceriano però è stato bravo a non disunirsi e chiudere in due set (6-1, 7-5).

Più agevole il punto del 4-0 firmato da Tobia Baragiola, che ha concesso un solo game a Michele Falcone. Poi, come spesso è accaduto durante la regular season, i doppi hanno portato altri punti nelle tasche cerianesi: la coppia Zanotti/Baragiola ha beneficiato del ritiro del duo Piccoli/Angeli, mentre Mattia Rossi e Lorenzo Furia si sono imposti per 6-2 6-3 su Cimino/Falcone.

"Nonostante il gran caldo e il forte vento che c’era in Puglia - ha commentato il capitano Eugenio Ferrarini - i ragazzi sono stati davvero bravi. Siamo davvero a un passo dalla tanto desiderata serie B1, mancata per poco negli anni scorsi. Non vediamo l’ora di scendere in campo davanti al nostro pubblico e conquistare quel punto che manca per la promozione".

È stato l’unico incrocio “a senso unico”, grande equilibrio negli altri tre match di playoff di serie B2: 3-3 tra Siena-Tennis Palladio e Desenzano-Calabria Swim Race e 4-2 tra Ragusa e Villaforte.