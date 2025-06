Avis spegne novanta candeline. Festa e solidarietà ai Boschetti

Avis Monza spegne 90 candeline per 90 anni di attività al servizio della comunità, della salute pubblica e della cultura del dono. "Un anniversario che non vuole essere solo un momento celebrativo, ma un’occasione concreta per lasciare un segno – sottolinea il presidente Andrea Radaelli – per questo da ieri a domani abbiamo organizzato una grande festa ai Boschetti Reali, aperta a tutta la cittadinanza e al territorio".

I Boschetti sono abitati da tanta musica dal vivo, con cover band e ospiti speciali, artisti emergenti, street food. Sabato sera dedicato agli anni ’90, a cui seguirà una coinvolgente Silent Disco sotto le stelle. Tre giorni di festa, pensati per coinvolgere famiglie, giovani, volontari, enti e cittadini, per ritrovarsi insieme attorno ai valori che da sempre guidano Avis: solidarietà, impegno, partecipazione. Ma il cuore dell’iniziativa è anche trasformare l’anniversario in un gesto concreto, per questo parte del ricavato sarà devoluto a due realtà strategiche per il territorio: il Centro trasfusionale dell’Ospedale San Gerardo, che ha sempre bisogno di donatori, in particolare di plasma, e l’Associazione Marta Roncoroni, impegnata nella formazione medico-infermieristica.

L’Associazione Marta Roncoroni ETS (in memoria di Marta, mancata a 15 anni per emorragia cerebrale dovuta a un tumore maligno) ha lo scopo di supportare ogni atto teso al prendersi cura delle persone colpite da danno cerebrale acuto, delle persone vicine ai malati, nonché di promuovere e sostenere la formazione medica ed infermieristica in ambito neurorianimatorio, prevalentemente pediatrico. Per sostenere l’iniziativa o effettuare una donazione: https://www.retedeldono.it/90-anni-di-avis-monza. L’Associazione Marta Roncoroni è presente con un banchetto informativo e con gadget per il sostegno delle proprie iniziative.

Avis Monza contribuisce per circa il 30% delle donazioni e per circa il 15% in termini di donatori volontari della provincia di Monza e Brianza. Nel 2023 ha offerto al Centro trasfusionale del San Gerardo 4.736 dosi, di cui 4.268 di sangue intero; 306 di plasma e 162 di aferesi e multicomponenti (Amc), cioè plasma e piastrine. I numeri sono rimasti stabili nel 2024, con 4.752 donazioni totali; di cui 4.293 donazioni di sangue intero, 343 donazioni di plasma e 116 di Amc. "Il contributo dei nostri volontari – concloude il presidente – non si esaurisce solo con l’atto del dono, ma si esprime anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alle attività associative".

Cristina Bertolini