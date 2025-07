Al Festival Note di Fuoco tre notti sotto le stelle illuminate

Il Festival Note di Fuoco torna con una nuova edizione dal concept emozionante e coinvolgente. Dal 25 al 27 luglio, Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, diventa un palcoscenico a cielo aperto per “Il Battito Del Tempo”, un’esperienza unica che fonde il fuoco, la musica e l’emozione, portando il pubblico in un viaggio tra passato, presente e futuro. Si parte dal Passato con una serata che riporta in vita atmosfere medievali con il Corteo Medievale di dame e cavalieri, un Campo Medievale dove falconieri e artigiani mostrano antiche arti, e uno spettacolo piromusicale che celebra la storia e la tradizione, con il mito di Medea come protagonista.

Sabato sarà la volta del Presente con l’Enogastronomia Moderna, sapori locali e internazionali, e la Tecnologia VR, che offre viaggi virtuali e mondi fantastici per tutte le età. Il Piromusicale Contemporaneo unisce musica attuale e spettacolari fuochi d’artificio, mentre il Flyboard sul mare porta l’innovazione in scena. Domenica si andrà nel Futuro: il lungomare si trasformerà in uno spazio futuristico con Visioni Futuristiche: installazioni high-tech, ologrammi e proiezioni 3D. Un viaggio verso il domani, dove tecnologia, suoni e visioni si fondono in una performance straordinaria.

L.P.