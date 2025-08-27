Tanti giovani in vetrina. Rimadesio da scoprire

È già tempo di primi test per la Rimadesio che si affaccia alla nuova stagione in Serie B Nazionale con una squadra rinnovata, ancora più giovane rispetto al passato e uno staff tecnico inedito. Insomma, sarà una squadra tutta da scoprire e lo si potrà già fare sabato alle 18 al palazzetto Aldo Moro in occasione del Memorial John e Mario, rispettivamente Vincenzo “John” Formenti e Mario Sala, due desiani e grandi appassionati di pallacanestro (oltre che grandi amici tra di loro) venuti a mancare di recente. I bluarancio di coach Daniele Quilici (che avrà come vice Marcos Casini) affronteranno gli Knights Legnano. Un test importante soprattutto per il valore degli avversari, che dopo la deludente eliminazione al primo turno dei playoff dell’ultima primavera partono per un ruolo egemone. Quali sono invece gli obiettivi dei bluarancio? Li spiega bene il tecnico livornese al primo anno sulla panchina desiana. "Vogliamo ottenere una salvezza tranquilla. Il nostro roster è composto da ragazzi molto giovani, con un enorme potenziale. Starà a me e a loro farlo esplodere, magari migliorarlo ancora per ottenere qualcosa di più di una salvezza tranquilla. Anche perché il livello del girone di quest’anno si è accresciuto rispetto al passato recente". Il riferimento di Quilici è rivolto soprattutto alle new entry Francesco Spinelli, Michele Munari e Stefano Conti nel settore degli esterni e a Lorenzo Leoni sotto le plance. Sempre in tema di giovani giova ricordare le riconferme di Stefano Elli e del lituano Emilis Bartninkas. Di rientro Gabriele Giarelli, le “chiocce” saranno capitan Mazzoleni (che, ricordiamo, ha appena 26 anni) e Matteo Tornari che però vedremo tra qualche settimana per un infortunio alla mano. Più i tanti giovani del vivaio aggregati in questi primi 17 giorni di allenamenti "durante i quali abbiamo badato a ripristinare la condizione ottimale. L’atteggiamento e la disponibilità sono stati ottimali. Dal punto di vista tecnico siamo lontani da quello che vorremmo essere, solo cammin facendo capiremo quelli che potremo essere realmente". Esordio in campionato domenica 21 settembre in casa contro Vigevano.