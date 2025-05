Il meglio dell’artigianato. Le eccellenze brianzole alla conquista del mondo

Brianza protagonista di “Anteprima d’estate”, il nuovo format sulla maestria e sulla creatività dell’artigianato italiano e mondiale promosso da “Artigiano in Fiera”, in programma da oggi fino a lunedì 2 giugno a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. Fra le 95 micro-piccole imprese lombarde, saranno nove quelle di Monza e Brianza a partecipare a questo innovativo programma, che al contempo offre una vetrina d’eccezione anche ai giovani talenti che rappresentano il futuro del made in Italy.

Le imprese lombarde porteranno in “Anteprima d’estate” un’ampia selezione di eccellenze enogastronomiche e artigianali. In anteprima anche il panettone ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e poi biscotti artigianali, liquori, birre lombarde, gin distillati in loco, accessori moda, profumatori di ambienti, gioielli in resina e cappelli che riflettono il saper fare del territorio. Spazio anche al beauty con i prodotti a base di bava di lumaca.

Sono attesi oltre 800 artigiani da 50 Paesi, 4 padiglioni dedicati e 6 Grandi Piazze, ognuna legata da un fil rouge gastronomico per un viaggio sensoriale tra i sapori dell’Italia e del mondo. Anteprima d’estate sarà un’esperienza unica che intende celebrare il passaggio tra la primavera e l’estate, valorizzando produzioni e creazioni specifiche per la stagione calda. Un assaggio d’estate, che offrirà ai visitatori un viaggio immersivo nel meglio dell’artigianato italiano e internazionale, accompagnato da installazioni floreali, atmosfere luminose, eventi della tradizione, spazi dedicati al relax e alla convivialità.

L’ingresso è gratuito, con procedura semplice e veloce: il pass per accedere alla Fiera si può scaricare sul sito artigianoinfiera.it in pochi click. Il documento arriverà direttamente al proprio indirizzo e sarà valido tutti i giorni e anche per più ingressi. I principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione restano la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), le linee regionali e del passante ferroviario Trenord e l’alta velocità con Italo. La disponibilità totale di parcheggi sarà di oltre 10mila posti auto.

Fra i partecipanti per la Brianza c’è Vallescura, che produce cosmetici solidi, creme corpo e viso, burro cacao. È stata fondata a Lentate sul Seveso da Riccardo Bitossi, chimico che si occupa delle formulazioni dei prodotti, con le due socie Arianna e Anna che dal 2017 producono cosmetici essenziali nel loro laboratorio. Essenziali nella forma - solidi, compatti, concentrati e senza sprechi - e anche nella sostanza, efficaci, sicuri, biodegradabili, naturali. Ed essenziali come scelta di vita: vegan, cruelty free, plastic free, produzione e consumo responsabile. Tra i cosmetici solidi troviamo saponi corpo, shampoo, detergente intimo, bagnetto baby e molto altro.

"Usiamo materiali vegetali - spiega Bitossi - senza plastica e senza fare test sugli animali. Ad Anteprima d’estate ci proponiamo di incontrare nuovi clienti. Abbiamo già preso parte a due edizioni di “Artigiano in Fiera”, partecipiamo volentieri anche a questa iniziativa perché si tratta di una bella vetrina per i nostri prodotti".