Seregno, il giardino del rione Sant’Ambrogio porterà il nome di Luigia Pozzoli Formenti

Seregno (Monza e Brianza), 27 agosto 2025 – Luigia Pozzoli Formenti (16 maggio 1915, 15 gennaio 1994) si è dedicata a lungo agli altri nella sua vita, la sua dedizione e il suo altruismo saranno ricordati per sempre dalla collettività: l’amministrazione ha deciso di intitolarle il giardino pubblico di via Edison, nel quartiere di Sant’Ambrogio, situato nelle vicinanze di quella che è stata a lungo la sua abitazione. Nel suo nome tante persone, tanti bambini, continueranno a crescere, a divertirsi, a trovare momenti di aggregazione. Già fissata anche la data della cerimonia di intitolazione: sarà sabato 6 settembre alle 17.30. La figura di questa donna era già stata ricordata lo scorso anno in occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa.

Le colonie al mare

Nata il 16 maggio 1915, era deceduta nel gennaio del 1994 all’età di 79 anni. Una vita ricca di attività e di impegno sociale. In modo particolare la sua attenzione è sempre stata rivolta alle fasce più deboli. Tanti hanno avuto modo di conoscerla come promotrice di iniziative assistenziali e caritatevoli. Su tutte spicca nel secondo dopoguerra l’organizzazione di colonie al mare e in montagna dedicate ai bambini provenienti da famiglie numerose. Piccoli concittadini ai quali voleva comunque offrire la possibilità di vacanza, non solo per un momento di svago ma anche per evitare il rischio dell’esclusione sociale.

L'amore per i bambini

I bambini, la loro educazione, erano il suo primo pensiero. Proprio questo l’aveva portata a collaborare con la comunità benedettina presente in città, che gestiva un istituto per minori. Il suo impegno sociale era sfociato anche nell’attività politica. Luigia Pozzoli Formenti è stata consigliere comunale nelle fila del Partito Comunista. Negli anni del duro scontro politico in Italia, lei a livello cittadino era la persona del dialogo, della mediazione. Per lei anche battaglie sociali rilevanti: promotrice dell’Udi (Unione donne italiane), si era a lungo spesa per l’emancipazione del gentil sesso, per attività culturali a tema e per la solidarietà.

Il filo conduttore

Proprio per questo motivo il comitato di Sant’Ambrogio aveva voluto ricordarla l’8 marzo del 2024, creando un filo conduttore tra la giornata internazionale dedicata alla donna e il trentesimo anniversario della scomparsa della seregnese. Sempre un anno fa era maturata l’idea di dedicarle il giardino pubblico, anche grazie all’iniziativa della sezione locale di Anpi, dedicata a Livio Colzani. Seregno celebra una delle sue cittadine che più hanno lasciato il segno a livello sociale. Donna d’altri tempi e di idee moderne, una vita dedicata agli altri. L’intitolazione del giardino è il modo più semplice e allo stesso tempo più significativo per esprimere gratitudine.