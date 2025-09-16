Monza, spaccio in stazione: arrestato un ragazzo

Monza, 16 settembre 2025 – Non c’è pace alla stazione ferroviaria di Monza. Nella giornata di mercoledì scorso, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di polizia di Monza hanno tratto in arresto un cittadino italiano colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in piazza Arosio.

Alle 16.50 circa, una Volante, mentre pattugliava le vie del centro cittadino e della Stazione di Monza, dove erano state raccolte numerose segnalazioni di spaccio, ha notato due soggetti che, nei pressi dell’area taxi di piazza Arosio si scambiavano con fare sospetto un oggetto di piccole dimensioni, per poi allontanarsi rapidamente.

I poliziotti hanno deciso quindi di sottoporre a controllo il giovane che pochi istanti prima aveva scambiato qualcosa, mentre l’altro riusciva a darsi alla fuga all’interno della stazione ferroviaria.

Il ragazzo fermato fin da subito si è mostrato insofferente al controllo di polizia e visibilmente agitato. A un attento controllo da parte degli agenti, il giovane, un cittadino italiano senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di due pezzi di sostanza stupefacente del peso complessivo di circa 23 grammi, nonché di una banconota da 5 euro.

Il giovane, un 23enne con numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio, è stato a quel punto arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Monza per la celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.

Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e per il giovane è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Monza.