Città più accessibile e senza barriere. Il Comune accelera

Monza accelera sulla via dell’inclusione. È in dirittura d’arrivo la redazione del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il documento del Comune, atteso entro gennaio 2026, guiderà nei prossimi anni la trasformazione della città in senso più accessibile e sostenibile. Per la prima volta quest’anno è stato stanziato un milione di euro come voce autonoma dell’accordo quadro, destinato alla sistemazione dei marciapiedi e alla rimozione degli ostacoli che limitano la mobilità delle persone diversamente abili. A spiegarlo è stata l’assessora alla Mobilità, Irene Zappalà, che sottolinea il carattere innovativo del progetto. "Il 2025 è l’anno del percorso partecipativo con Consulte di quartiere e associazioni, insieme a Monza Mobilità e alla società di consulenza Transform Transport – spiega –. Il Peba sarà ultimato entro gennaio 2026 e parteciperà come finalista al premio Future4Cities, nella categoria Trasformazioni urbane". Il piano non si limita a mappare marciapiedi e attraversamenti critici: per la prima volta saranno censite anche le barriere architettoniche presenti negli oltre cento edifici comunali. Parallelamente, si prevede lo sviluppo di una Web App che consentirà ai cittadini di segnalare ostacoli e pianificare percorsi accessibili. Il progetto monzese intanto è stato selezionato tra i finalisti - su oltre duecento candidature provenienti da tutta Italia - del Future4Cities, l’iniziativa promossa da Will Media e From. Sono già in calendario cantieri per 1,9 milioni di euro complessivi sui marciapiedi e rampe delle vie Romagna, Buonarroti e Aquileia per garantire una migliore accessibilità. Per gli altri interventi si attende il dettaglio delle priorità, ma le risorse sono già disponibili a bilancio. Il cuore del Peba resta però il metodo, ovvero la partecipazione.

Dal primo workshop dello scorso marzo al centro civico di San Fruttuoso, passando per l’incontro di luglio a Villa Fossati Lamperti, fino al laboratorio di novembre che testerà la Web App, le associazioni e i cittadini hanno avuto un ruolo decisivo. "Essere finalisti a un premio così importante è un riconoscimento al lavoro condiviso con la città – conclude Zappalà –. Dal 2026 potremo intervenire sulle situazioni più urgenti: Monza sarà una città davvero accessibile a tutti".

