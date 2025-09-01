Violenze

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
MonzaBrianza
CronacaUna folla immensa per l’ultimo saluto a Sofia Pozzi, annegata davanti agli amici durante una vacanza nel Conero
1 set 2025
REDAZIONE MONZA E BRIANZA
Cronaca
Una folla immensa per l’ultimo saluto a Sofia Pozzi, annegata davanti agli amici durante una vacanza nel Conero

Palloncini bianchi e applausi a Vedano al Lambro per il funerale della 23enne deceduta a Sirolo (Ancona). Un’intera comunità si è stretta nel ricordo della giovane, dal carattere allegro e dal sorriso luminoso

Vedano al Lambro (Monza Brianza), 1 settembre 2025 - Un intero paese e tanti, tantissimi ragazzi, si sono stretti questa mattina dentro e fuori la chiesa di Vedano al Lambro per dare l'ultimo saluto a Sofia Pozzi, la 23enne morta giovedì davanti agli amici nelle acque di Sirolo nel Conero. Non c'era posto per tutti per partecipare alla messa celebrata da don Giuliano alla presenza delle autorità capeggiate dal sindaco Marco Merlini, che per oggi ha celebrato il lutto cittadino.

guzzi vedano funerale Sofia pozzi
Sofia Pozzi

Molti conoscenti e amici di Sofia, che era apprezzata in paese dove frequentava la parrocchia di Santo Stefano e la società sportiva Gs Vedano, hanno dovuto attendere all'esterno l'uscita della bara di legno chiaro adornata di fiori colorati come il suo carattere sempre allegro e le hanno donato a loro volta un pensiero floreale, come la corona degli "amici della piazza". Tra i fiori anche i palloncini bianchi. Altri hanno voluto lasciarla dopo la messa raccontando qualche ricordo di Sofia, del suo sorriso sempre presente e della sua dolcezza, scatenando gli applausi, in un addio che è durato ben oltre la cerimonia religiosa ufficiale.

