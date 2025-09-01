Il via libera del ministro Salvini: “La metropolitana arriverà a Monza”. Sul tavolo l’ipotesi di spostare 420 milioni dal progetto della M4 per coprire gli extracosti della M5

Monza, 1 settembre 2025 – Matteo Salvini dice sì allo spostamento di 420 milioni dal progetto della M4 Linate-Segrate per coprire buona parte degli extracosti del prolungamento della linea 5 da Milano-Bignami a Monza. L’annuncio del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è arrivato l’altra sera a Brugherio, in occasione della Festa provinciale della Lega. “Il ministero è a disposizione se dal territorio mi giungerà questa richiesta - le parole di Salvini –. Sono autonomista, non impongo da Roma se fare la fermata a Monza o a Segrate. Sicuramente non ha senso tagliare tre o quattro stazioni sulla tratta fra Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza: se si fa il prolungamento, occorre farlo bene perché la Brianza è un territorio fondamentale”.

Matteo Salvini al raduno leghista di Brugherio, sabato 30 agosto

Il nodo degli extracosti

Lo Stato ha già stanziato oltre un miliardo per l’arrivo della metropolitana a Monza, ma a rallentare l’operazione negli ultimi mesi è stato il conto degli extracosti: 589 milioni di euro. Un ostacolo che dopo mesi di lavori, polemiche e incontri istituzionali potrebbe essere superato, spostando il denaro - originariamente destinato alla M4 - sul prolungamento della linea lilla in Brianza.

Per il prolungamento della M4 oltre Linate bisognerà ancora attendere

"Aspetto una telefonata”

“Visto che non moltiplico i soldi e considerato che sulla M5 abbiamo già messo un miliardo di euro a cui ho aggiunto cento milioni – ha proseguito Salvini – se il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ritengono che, data la progettazione più avanzata, sia più utile investire sul prolungamento fino a Monza e poi in una fase successiva intervenire su Segrate, io sono assolutamente a disposizione. È sufficiente che dal Pirellone o da Palazzo Marino facciano una telefonata, un messaggio, un qualsiasi cenno per definire la questione”.

Salito sul palco di Brugherio, il vicepremier ha poi rassicurato tutti i presenti alla festa della Lega: “Non so da quanti anni lo sentite promettere: adesso si passa ai fatti, la metropolitana fino a Monza si farà”.