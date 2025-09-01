Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
MonzaBrianza
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaIl via libera del ministro Salvini: “La metropolitana arriverà a Monza”. Sul tavolo l’ipotesi di spostare 420 milioni dal progetto della M4 per coprire gli extracosti della M5
1 set 2025
REDAZIONE MONZA BRIANZA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Monza Brianza
  3. Cronaca
  4. Il via libera del ministro Salvini: “La metropolitana arriverà a Monza”. Sul tavolo l’ipotesi di spostare 420 milioni dal progetto della M4 per coprire gli extracosti della M5

Il via libera del ministro Salvini: “La metropolitana arriverà a Monza”. Sul tavolo l’ipotesi di spostare 420 milioni dal progetto della M4 per coprire gli extracosti della M5

Il vicepremier apre: “Sono a disposizione, ora aspetto un segnale da Comune di Milano e Regione”. Si allontana però il prolungamento della Blu da Linate a Segrate

Il ministro Matteo Salvini durante l’intervento alla Festa provinciale della Lega a Brugherio

Il ministro Matteo Salvini durante l’intervento alla Festa provinciale della Lega a Brugherio

Per approfondire:

Monza, 1 settembre 2025 – Matteo Salvini dice sì allo spostamento di 420 milioni dal progetto della M4 Linate-Segrate per coprire buona parte degli extracosti del prolungamento della linea 5 da Milano-Bignami a Monza. L’annuncio del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è arrivato l’altra sera a Brugherio, in occasione della Festa provinciale della Lega. “Il ministero è a disposizione se dal territorio mi giungerà questa richiesta - le parole di Salvini –. Sono autonomista, non impongo da Roma se fare la fermata a Monza o a Segrate. Sicuramente non ha senso tagliare tre o quattro stazioni sulla tratta fra Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza: se si fa il prolungamento, occorre farlo bene perché la Brianza è un territorio fondamentale”.

Matteo Salvini al raduno leghista di Brugherio, sabato 30 agosto
Matteo Salvini al raduno leghista di Brugherio, sabato 30 agosto

Il nodo degli extracosti 

Lo Stato ha già stanziato oltre un miliardo per l’arrivo della metropolitana a Monza, ma a rallentare l’operazione negli ultimi mesi è stato il conto degli extracosti: 589 milioni di euro. Un ostacolo che dopo mesi di lavori, polemiche e incontri istituzionali potrebbe essere superato, spostando il denaro - originariamente destinato alla M4 - sul prolungamento della linea lilla in Brianza.

Per il prolungamento della M4 oltre Linate bisognerà ancora attendere
Per il prolungamento della M4 oltre Linate bisognerà ancora attendere

"Aspetto una telefonata” 

“Visto che non moltiplico i soldi e considerato che sulla M5 abbiamo già messo un miliardo di euro a cui ho aggiunto cento milioni – ha proseguito Salvini – se il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ritengono che, data la progettazione più avanzata, sia più utile investire sul prolungamento fino a Monza e poi in una fase successiva intervenire su Segrate, io sono assolutamente a disposizione. È sufficiente che dal Pirellone o da Palazzo Marino facciano una telefonata, un messaggio, un qualsiasi cenno per definire la questione”.

Approfondisci:

Rebus metropolitana: mancano 479 milioni

Rebus metropolitana: mancano 479 milioni

Salito sul palco di Brugherio, il vicepremier ha poi rassicurato tutti i presenti alla festa della Lega: “Non so da quanti anni lo sentite promettere: adesso si passa ai fatti, la metropolitana fino a Monza si farà”.

 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata