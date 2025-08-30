Vedano piange Sofia Pozzi, morta annegata al Conero a 23 anni: “Ragazza piena di vita, attiva nel sociale”

Vedano al Lambro (Monza Brianza), 30 agosto 2025 – “Era una bella ragazza che faceva le cose della sua età e anche un po’ di più”. Il sindaco Marco Merlini ha parole davvero di stima nei confronti di Sofia Pozzi, la 23enne di Vedano morta giovedì a Sirolo, in provincia di Ancona, dove stava trascorrendo le vacanze.

“Si tratta di una famiglia molto conosciuta in città – racconta Merlini -. Anche la stessa Sofia era una ragazza attiva, piena di vita, impegnata a livello sociale. Molti la conoscevano per il suo lavoro nel Gs Vedano. Faccio un po’ fatica a parlare di lei, questa tragedia mi colpisce particolarmente: quando una persona di 23 anni ci lascia in modo tragico, è sempre un colpo al cuore. Poi ammetto che per me è un evento ancora più doloroso. Lo è ogni volta che mi riferiscono la scomparsa di qualche mio concittadino, ma in questo caso devo dire che la conoscevo personalmente. Era amica dei miei figli, conosco molto bene anche i suoi genitori. È difficile aggiungere altro in questo momento di dolore”.

Anche la società sportiva ha voluto dedicare un pensiero alla ragazza sulla pagina Facebook. Una foto costituita da un nastrino nero che esprime il lutto, su fondo bianco e con il logo della società. E poi poche parole, davvero sentite: “Un giorno triste per il Gs Vedano. Con profonda tristezza – si legge - la società Gs Vedano comunica la scomparsa di Sofia, una giovane collaboratrice che ha lasciato un segno speciale nel cuore di tutti noi. Ci stringiamo in un caloroso abbraccio alla sua famiglia, condividendo il dolore per questa perdita immensa. A loro vanno le nostre più sincere e sentite condoglianze. Riposa in pace, Sofia. Il tuo sorriso e il tuo entusiasmo resteranno per sempre con noi”.

Sulla dinamica della tragedia ci sono pochi dubbi. La ragazza in vacanza era nella Riviera del Conero. È entrata in mare con gli amici e mentre era al largo dei Lavi a Sirolo si è trovata in difficoltà a una ventina di metri dalla riva. Non è stata neanche in grado di chiedere aiuto, sono stati gli altri ragazzi a dare l’allarme. Restano da chiarire le cause, ma oggi come oggi è difficile stabilire se tutto possa essere accaduto a causa di un malore.

In ogni caso la giovane è stata recuperata con non poche difficoltà dai soccorritori della Croce Rossa, intervenuti con l’idroambulanza. Hanno tentato di salvarla con manovre di rianimazione mentre raggiungevano il porticciolo di Numana, dove c’era il personale medico e un’ambulanza già pronti. Sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso. Ogni tentativo di rianimare Sofia, però, si è rivelato purtroppo vano. Dopo un’ora di sforzi disperati, il medico ha dovuto arrendersi e dichiarare il decesso. Sofia Pozzi nuova vittima di quel tratto di costa, tanto bello ma anche già risultato fatale ad altri giovani negli ultimi anni. Vedano piange la scomparsa di una ragazza solare benvoluta da tutti.