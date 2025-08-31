Incidenti, auto in panne e code: sulla superstrada 36 da Colico verso Milano il controesodo è da bollino nero

Lecco, 31 agosto 2025 – Controesodo d'agosto da bollino nero sulla Statale 36. Traffico e soprattutto diversi incidenti stanno paralizzando la circolazione con rallentamenti e code e rendendo difficoltoso il rientro di quanti stanno tornando a casa dalle vacanze piuttosto che dalla gita domenicale sul lago o sulle montagne di Valtellina e Valsassina. Ci sono stati incidenti tra Mandello e Abbadia, dove un 17enne è caduto dalla moto, un tamponamento all'altezza di Lierna, un altro incidente sulla Milano – Lecco a Costa Masnaga, automobilisti rimasti in panne.

Uscita obbligatoria a Bellano

A Bellano, in direzione sud, verso Lecco è stata istituita temporaneamente l'uscita obbligatori, sempre per un incidente. Rallentamenti sono stati segnalati poi in zona di Annone Brianza e a Nibionno. Il tempo di percorrenza stimato tra Colico e Lecco, per percorrere meno di 40 minuti, è di almeno un'ora. Incidente pure sulla provinciale 72, unica alternativa lungo il lago alla statale 36, a Varenna per lo scontro tra un'auto e una moto con tre feriti.

In coda nel tratto dell'alto lago della superstrada Milano-Lecco-Colico

Tam tam sui social

Rallentamenti sono stati segnalati in diversi tratti. Com’è già successo in altre occasioni, più che dalla radio o dai bollettini infotraffico della Rai il tam tam della situazione in tempo reale e delle informazioni corre sui canali social: gli automobilisti segnalano quello che succede minuto per minuto e suggeriscono eventuali percorsi alternativi. e se non si sono alternative, almeno avviso per mettere in guardia su quello che uno potrebbe trovare in strada.