Simone Mattarelli, nuova archiviazione ma l’ipotesi suicidio non convince

Lentate sul Seveso (Monza Brianza), 13 Gennaio 2025 - Un'altra archiviazione delle indagini sulla morte di Simone Mattarelli, il 28enne di Lentate sul Seveso che il 3 gennaio 2021 venne trovato impiccato all’interno di un’azienda di riciclaggio del vetro a Origgio dopo che nella notte, alla guida di una Bmw, non si era fermato all’alt dei carabinieri ed era stato lungamente inseguito.

I familiari comunque non si arrendono alla versione sul suicidio e hanno incontrato la senatrice Ilaria Cucchi, che si è battuta per fare luce sulla morte di suo fratello Stefano, picchiato a morte da due carabinieri.

L’ultimo no dal Tribunale di Busto Arsizio riguarda la denuncia per false informazioni al pm del medico legale pavese nominato dai magistrati consulente per l'autopsia sul giovane lentatese, presentata dall'avvocata Roberta Minotti a nome dei genitori e del fratello di Simone.

Ora la legale, insieme alla criminologa Roberta Bruzzone, stanno lavorando su un altro elemento, il profilo genetico maschile ignoto isolato dal consulente di parte sotto le unghie di Simone, a dimostrazione che il 28enne abbia tentato di difendersi. "Vogliamo chiedere che il pubblico ministero individui le persone presenti sul posto e le sottoponga al prelievo del dna", spiega l'avvocata Minotti.