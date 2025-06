La biblioteca resta aperta anche alla sera

La lettura in città si fa più lunga e non si ferma mai, nemmeno a tarda ora o nelle settimane più vacanziere. Da qui e per tutta l’estate, agosto compreso, la biblioteca civica sarà in funzione anche la sera, per un giorno alla settimana. Sono scattati i nuovi orari per la struttura di piazza IV Novembre, una delle più frequentate dell’intera Brianza: da ieri e fino al 7 settembre ogni mercoledì sarà aperta pure in serata, dalle 20 alle 22.30, mettendo normalmente a disposizione tutti i suoi vari servizi, dal prestito libri all’emeroteca con riviste e giornali da consultare.

Le modifiche all’orario d’apertura coinvolgeranno anche il resto della settimana: la biblioteca serà accessibile dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, il sabato solo la mattina. Inoltre in tutta l’estate la struttura chiuderà soltanto per due giorni a Ferragosto, venerdì 15 e sabato 16. Contemporaneamente, ad accompagnare le settimane di vacanza dei lettori piccoli e grandi, ci saranno alcuni appuntamenti che puntano a coinvolgere bimbi e famiglie con iniziative che hanno come filo conduttore il tema dei viaggi e dell’estate. Saranno gli eventi della rassegna “Letture sotto l’ombrellone”, che per il 5 luglio proporranno le letture e il laboratorio creativo “I giorni del mare” con la scrittrice e illustratrice Irene Penazzi. Il 23 e 24 luglio “La Notte dei Pupazzi” e il 6 settembre lettura teatralizzata dalle “Fiabe italiane” di Italo Calvino.

F.L.