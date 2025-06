Andrea e il sogno di diventare chef

Andrea Ricci, maturando all’istituto Olivetti, indirizzo enogastronomico, sogna un futuro da chef stellato. Durante le medie a Melzo era però un adolescente turbolento. Con il supporto dell’assistente sociale è approdato alla Comunità per minori Artigianelli di Monza, dove ha completato le scuole medie. "Ero piuttosto vivace - racconta - e quindi sono stato indirizzato al Cfp Borsa di Monza, che mi ha dato l’opportunità di crescere e conseguire la qualifica di operatore e poi di tecnico della ristorazione. Negli anni ho capito l’importanza dello studio. La scuola mi ha offerto l’opportunità dell’alternanza scuola/lavoro: prima all’Osteria Magenta 7 poi in altre attività". Ha fatto diverse esperienze in ristoranti monzesi, studiando durante il giorno e lavorando alla sera e nei fine settimana. Quest’anno si è iscritto all’Olivetti per conseguire il diploma. "Per lui è stato difficile - ammette la prof di italiano Consuelo Pisetta -, ha dovuto lavorare sodo per colmare le lacune. Ma alla fine si è presentato preparato all’esame".

Per lui è un traguardo importante: "Sarei l’unico in famiglia ad aver completato gli studi", osserva Andrea. Da settembre comincerà a lavorare a tempo pieno, fare esperienze in vari ristoranti, per sviluppare la sua cifra stilistica come chef e in futuro aprire un ristorante tutto suo.

C.B.