Fusione a freddo

Parliamo di calcio, la cosa più importante fra le meno importanti (copyright Arrigo Sacchi, un’autorità in materia). E parliamo di ultras, argomento scomodo dato che i tifosi delle curve sono considerati – non lo diciamo noi, lo diceva Valerio Marchi, studioso delle sottoculture fra i più stimati – il paradigma del “capro espiatorio” adatto per qualsiasi problema sociale affligga la collettività. Tanto più adesso, in un periodo in cui le curve di Inter e Milan sono finite nell’occhio del ciclone in seguito a indagini e sentenze di primo grado riguardanti i loro esponenti di spicco (a margine sarebbe opportuno chiedersi se è giusto che eventuali responsabilità di singoli possano diventare uno stigma per interi gruppi di ragazze e ragazzi...).

Il lungo preambolo è per dare conto dell’opposizione degli ultras del Brescia e di quelli della FeralpiSalò alla fusione in vitro fra i due club che dovrebbe consentire di conservare il calcio professionistico nella città della Leonessa. Pensate, entrambe le fazioni sono contrarie a un piano che permetterebbe di continuare a frequentare palcoscenici – più o meno – prestigiosi, al prezzo di un annacquamento dell’identità dell’una squadra (il Brescia) e della virtuale sparizione dell’altra (la FeralpiSalò). “Bestie” strane, gli ultras: passione, tradizione e simboli (la maglia e i colori sociali) contano di più della permanenza nel pallone che conta. Brutti, sporchi e cattivi. Vero. Ma per una volta proviamo ad ascoltarli.