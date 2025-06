Copiano, in fiamme autocisterna di Gpl: l'ex statale 235 chiusa per rischio esplosione

Copiano (Pavia), 19 giugno 2025 - Principio d'incendio a un'autocisterna di Gpl in transito sulla ex-Statale 235 a Copiano, che si è pure fermata nei pressi di un distributore di carburante. Non solo la strada è stata chiusa, ma è stata anche disposta l'evacuazione dell'area adiacente, per il rischio di esplosione. "Il tempestivo intervento delle squadre antincendio - riferiscono i vigili del fuoco - ha evitato il collasso della cisterna, contenendo i danni all'asse posteriore e ai pneumatici".

L'allarme è scattato verso le 15 di oggi, giovedì 19 giugno, in via Circonvallazione a Copiano, lungo la ex-Statale Pavia-Lodi. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco dai comandi sia di Pavia che di Lodi, con diverse autobotti e mezzi speciali, ed è stato attivato anche il Nucleo regionale Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) per le verifiche tecniche sul contenuto della cisterna e per eventuali ulteriori misure di sicurezza. Il mezzo pesante coinvolto nel principio d'incendio è infatti un'autocisterna con capacità di contenimento di 34mila chili di Gpl.

Le operazioni di soccorso sono state ancor più complesse per la vicinanza del distributore di carburanti. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma il principio d'incendio ha interessato la parte posteriore dell'autocisterna. Poco dopo le 15 erano stati attivati anche i soccorsi sanitari di Areu, intervenuti con un'ambulanza della Croce Azzurra di Chignolo e con l'auto medica da Lodi, ma per fortuna non è stato necessario il soccorso di nessun ferito, non essendoci persone rimaste coinvolte. Sia il camionista che il personale della stazione di servizio evacuata sono tutti per fortuna illesi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di Pavia, per gli accertamenti del caso.