Solaro, si mette a correre nudo nel traffico e dà in escandescenze: bloccato a fatica dopo la fuga

Solaro (Monza e Brianza) – Ha iniziato camminando nervosamente a torso nudo lungo Corso Europa, avvicinandosi alle auto in sosta per guardare all’interno degli abitacoli, poi ha saltato le recinzioni di alcune abitazioni, quindi si è spogliato completamente e si è messo a correre in mezzo al traffico: un uomo fuori di sé ha creato momenti di apprensione l’altra sera a Solaro. È successo poco dopo le 18 lungo Corso Europa e nelle vicine via Rosmini e via Senato.

L’uomo era in evidente stato di agitazione, gridava frasi sconnesse e non faceva avvicinare nessuno. Dopo le chiamate al 112 di alcuni residenti sono arrivate una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza della Croce Viola di Cesate, poi seguitadall’auto medica. L’uomo, un 41enne senza fissa dimora con gravi problemi psichici, secondo quanto trapleato, sarebbe fuggitodal pronto soccorso di Garbagnate e avrebbe camminato fino a Solaro, dove è stato avvistato mentre dava in escandescenze. I carabinieri hanno cercato di calmarlo, ma il 41enne, che si era spalmato addosso del fango, è prima entrato in un cortile, poi ha iniziato a bagnarsi con un tubo dell’acqua, mentre fra l’altro iniziava a piovere in maniera piuttosto intensa.

La scena è stata osservata da numerosi passanti. I carabinieri hanno cercato con molta pazienza di ricondurre alla ragione l’uomo. I ripetuti tentativi di mediazione si sono protratti per quasi un’ora, senza però convincere l’uomo a consegnarsi per essere sottoposto a visite mediche. Alla fine il 41enne, dopo essersi denudato completamente, si è messo a correre pericolosamente in mezzo alla strada, rischiando di provocare incidenti, per rifugiarsi poi in un bar. A quel punto i militarisono riusciti a bloccarlo per consentire l’intervento degli operatori del 118 e del medico di Areu: dopo un primo trattamento sul posto per calmarlo, il 41enne è stato trasportato in ospedale a Garbagnate Milanese in codice giallo.