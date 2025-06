Corre sul canale. Un uomo la molesta

Paura lungo il canale Villoresi: giovane donna molestata da un uomo mentre si allena. La ragazza stava correndo lungo l’alzaia quando, intorno alle 17:30, un uomo, che si trovava sul bordo del sentiero, ha abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi proprio nel momento in cui lei gli passava davanti. Un atto osceno compiuto con disarmante disinvoltura, in un’area pubblica, alla luce del giorno, senza alcun timore di essere visto o fermato. Nonostante lo shock, la giovane non ha esitato: è fuggita via, cercando di mettersi in salvo il più velocemente possibile. "Mi si è annebbiata completamente la vista dalla paura", ha poi raccontato. "Non sono riuscita nemmeno a vedere come fosse vestito, né quanti anni avesse. Ho pensato solo a scappare". La giovane ha denunciato l’episodio, segnalando quanto avvenuto ai carabinieri di Parabiago.