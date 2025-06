Scatta il restyling energetico alla casa comunale di via Manara

Hanno preso il via i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del condominio comunale di via Manara 33, a San Biagio. Si tratta di un significativo intervento da 2,75 milioni, che segna un passo importante verso la sostenibilità del patrimonio residenziale pubblico. L’opera, finanziata per 2,41 milioni dal bando Ecosap di Regione Lombardia, e per i restanti 368mila euro dal Comune, promette di trasformare l’edificio di sette piani, che ospita 57 appartamenti, in un modello di efficienza. Il progetto include la posa di un cappotto termico per migliorare l’isolamento, la sostituzione di tutti i serramenti, l’installazione di pannelli solari e un nuovo impianto termico centralizzato. I pannelli fotovoltaici, con una potenza di 19,20 chilowatt, copriranno il 31,84% del fabbisogno energetico annuo dell’edificio, riducendo costi e impatto ambientale. Non solo: gli interventi si estendono alle aree esterne, con un restyling che punta a valorizzare l’estetica e la funzionalità del complesso, garantendo una migliore qualità della vita per i residenti.

"È un intervento – dichiara l’assessora alle Politiche abitative, Andreina Fumagalli – che segna un passo avanti concreto nella rigenerazione del patrimonio residenziale pubblico". Un’azione che si inserisce in una visione più ampia di rinnovamento urbano, attenta all’ambiente e alle esigenze delle famiglie. Nel corso del tempo, stanno emergendo di frequente esigenze d’intervento di natura straordinaria nelle case di edilizia pubblica residenziale della città. Sono in corso di attuazione i tre progetti per sostituire le coppie di ascensori degli stabili di via Silva 9, via Mazzucotelli 2 e via Nievo 5, per un investimento di circa 800mila euro già stanziati dal Comune a dicembre, che permetterà di rifarli con caratteristiche di piena fruibilità per le persone con disabilità, di molto migliore a quella offerta dagli ascensori attualmente presenti.

A.S.