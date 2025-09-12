Un tesoro in soffitta

Enrico Camanzi
Un tesoro in soffitta
MonzaBrianza
12 set 2025
STEFANIA TOTARO
Cronaca
Salvatore Bellomo diventa tutore della legalità bancaria. Il nuovo ruolo del pm monzese in pensione

L'ex magistrato è stato nominato nel nuovo Organismo di Vigilanza di BCC Carate e Treviglio

Carate Brianza (Monza), 12 settembre 2025 – Entra nel nuovo Organismo di Vigilanza della Banca di Credito Cooperativo Carate e Treviglio il pm monzese in pensione Salvatore Bellomo. A nominarlo è stato il Consiglio di Amministrazione dell'istituto di credito per la sua lunga esperienza in ambito penale e antimafia e la competenza sviluppata in quasi 40 anni alla Procura di Monza in materia di criminalità economica, reati societari e tutela della Pubblica Amministrazione, aree di particolare rilievo per il settore bancario e finanziario a tutela della trasparenza, della legalità e della fiducia dei soci e dei clienti.

"Accogliamo con grande orgoglio il suo ingresso - dichiara Ruggero Redaelli, Presidente BCC Carate e Treviglio - Il suo impegno costante per la legalità rappresenta un patrimonio straordinario e la sua figura di così alto profilo rafforza ulteriormente la nostra determinazione a operare con trasparenza, responsabilità e rigore etico".

