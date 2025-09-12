Salvatore Bellomo diventa tutore della legalità bancaria. Il nuovo ruolo del pm monzese in pensione

Carate Brianza (Monza), 12 settembre 2025 – Entra nel nuovo Organismo di Vigilanza della Banca di Credito Cooperativo Carate e Treviglio il pm monzese in pensione Salvatore Bellomo. A nominarlo è stato il Consiglio di Amministrazione dell'istituto di credito per la sua lunga esperienza in ambito penale e antimafia e la competenza sviluppata in quasi 40 anni alla Procura di Monza in materia di criminalità economica, reati societari e tutela della Pubblica Amministrazione, aree di particolare rilievo per il settore bancario e finanziario a tutela della trasparenza, della legalità e della fiducia dei soci e dei clienti.

“Accogliamo con grande orgoglio il suo ingresso - dichiara Ruggero Redaelli, Presidente BCC Carate e Treviglio - Il suo impegno costante per la legalità rappresenta un patrimonio straordinario e la sua figura di così alto profilo rafforza ulteriormente la nostra determinazione a operare con trasparenza, responsabilità e rigore etico”.