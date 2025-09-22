Scandalo Farfalle. Udienza preliminare per Maccarani

L’accusa è di maltrattamenti aggravati dal fatto di averli commessi in presenza di minorenni. Oggi a Monza è il giorno dell’udienza preliminare per Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica ed ex responsabile dell’Accademia internazionale di Desio delle Farfalle, reduce dai 3 mesi di squalifica patteggiata nel processo sportivo e dal licenziamento a marzo dalla Federginnastica. L’imputazione coatta era stata disposta dalla gip Angela Colella: la Procura aveva invece chiesto l’archiviazione sui presunti abusi psicologici denunciati nel 2022 dalle ex atlete Anna Basta e Nina Corradini per mancanza di abitualità della condotta.

Le due ex Farfalle si costituiranno parti civili al procedimento che potrebbe portare al rinvio a giudizio dell’ex dt. Al loro fianco anche l’associazione Change the Game, che si batte contro abusi e violenze nello sport, ma potrebbero aggiungersi ulteriori parti civili. Maccarani potrebbe chiedere il rito abbreviato, che prevede uno ‘sconto’ di un terzo della pena in caso di condanna, oppure chiedere il proscioglimento e, in caso di rinvio a giudizio, affrontare il dibattimento pitendo così portare testimonianze in aula a proprio favore. S.T.