Papa Leone scrive al professor Varisco: "Continua ad assistere chi ha bisogno"

Il nuovo pontefice gli ha già scritto una lettera. Del resto, Alessio Varisco, docente, studioso di arte sacra e presidente della sezione brianzola dell’Unione cavalieri d’Italia di Monza e Brianza, ha da tempo un rapporto privilegiato col Vaticano. E quando papa Leone XIV si è insediato a Roma, gli ha immediatamente mandato copia del suo ultimo lavoro, il volume “Vultus Misericordiae. Il venerato crocifisso di Besana” che vede la prefazione del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme. Varisco è cavaliere pontificio nell’Ordine equestre di San Silvestro Papa, massimo esperto degli Ordini Dinastici e autore di decine di libri inseriti nelle maggiori biblioteche nazionali e internazionali. E si è adoperato in decine di opere di assistenza ai più sfortunati con l’Unci. La Segreteria di Stato vaticana sa e ha risposto: "II Santo Padre ringrazia per i sentimenti di filiale venerazione che hanno suggerito il premuroso gesto e, nell’esprimere sincero apprezzamento per l’opera donata, esorta a proseguire con intensità umana espirituale nell’impegno professionale intrapreso e nella meritoria opera di assistenza verso le persone che sono nel bisogno". Una soddisfazione per il professor Varisco, che ha appena curato la traduzione in lingua ladina della Costituzione, opera di cui ha già fatto dono (in italiano) a 6.500 studenti.

Dario Crippa