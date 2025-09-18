Palestra nella bufera, "ci sono troppi problemi di sicurezza"

Dubbi sulla sicurezza al Centro Sportivo comunale, Forza Italia chiede interventi urgenti e chiarezza, altrimenti si deve valutare la sospensione temporanea delle attività. La sezione locale di Forza Italia definisce il centro sportivo comunale di Corso Berlinguer un "porto sicuro per molte famiglie che, altrimenti, si troverebbero a dover gestire il tempo e le attività dei propri figli senza un supporto adeguato". Ma poi evidenzia una serie di problemi. "La prima e più grave: l’assenza di un pannello parapetto sulla tribuna. Un elemento di sicurezza basilare". Poi "sono stati riscontrati diversi servizi igienici non funzionanti, tra cui quello destinato ai disabili" e ancora "l’assenza di un muro divisorio tra il centro sportivo comunale e quello gestito da un privato, creando un’insopportabile commistione di utenze". Per Forza Italia inoltre, c’è "un problema dei frequenti furti alnella struttura". Forza Italia dice di essere a conoscenza del fatto che "è stato commissionato un “Piano per la sicurezza“ del centro. Ma a che punto si trova? È possibile che vengano praticate attività sportive con un afflusso di numerose persone in assenza di tale piano?". Infine la questione dell’esclusiva sulla vendita di cibo e bevande per il gestore: Forza italia parla di "scelta miope".

Per l’assessore ai Lavori pubblici, Christian Caronno, "Forza Italia sta facendo molta confusione. Non è assolutamente necessario sospendere alcuna attività sportiva, perché non è necessario, oggi, un nuovo piano di sicurezza, che sarebbe da realizzare solo nell’eventualità in cui si decidesse di separare fisicamente le aree di competenza della società sportiva da quelle di competenza della società di gestione. Un’ipotesi sulla quale ci stiamo ancora confrontando. Il pannello mancante dal parapetto della tribuna si è staccato qualche settimana fa durante uno degli ultimi temporali. Verrà ripristinato in tempo per la prima gara di campionato. Non mi risultano invece particolari probemi sui bagni, se non la necessità di normali interventi di manutenzione". Sulla questione della vendita di cibo e bevande, l’assessore fa rifermento alla convenzione esistente tra Comune e gestore.

Gabriele Bassani