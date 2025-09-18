Fedez e Acutis
Gianluca Bosia
Fedez e Acutis
MonzaBrianza
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Fungiatt mortoViolenza San DonatoIncidente CarpianoVendita San SiroSciopero AtmPrevisioni meteo
Acquista il giornale
CronacaIntesa alla Mpm sul premio di produzione
18 set 2025
BARBARA CALDEROLA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Monza Brianza
  3. Cronaca
  4. Intesa alla Mpm sul premio di produzione

Intesa alla Mpm sul premio di produzione

Dopo la casa madre, anche la ditta appaltatrice migliora le condizioni dei lavoratori. Accordo alla Mpm di Villasanta – una...

Dopo la casa madre, anche la ditta appaltatrice migliora le condizioni dei lavoratori. Accordo alla Mpm di Villasanta – una...

Dopo la casa madre, anche la ditta appaltatrice migliora le condizioni dei lavoratori. Accordo alla Mpm di Villasanta – una...

Per approfondire:

Dopo la casa madre, anche la ditta appaltatrice migliora le condizioni dei lavoratori. Accordo alla Mpm di Villasanta – una delle società esterne della galassia Rovagnati – sul premio di produzione pari a 1.750 euro dall’1 gennaio per tutti e sull’aumento del ticket restaurant a 6 euro da questo mese. "Un risultato significativo che prosegue nel solco già tracciato con l’accordo direttamente con il colosso del Gran Biscotto per le internalizzazioni firmato a luglio – dicono Giovanni Riccardi della Filt-Cgil e Ferdinando Sannino della Fit-Cisl -. Ancora una volta si conferma l’importanza della contrattazione di sito e della partecipazione attiva del personale". Effetto domino, dunque, dopo il patto sottoscritto in piena estate dal celebre salumificio per riportare a casa personale ceduto da tempo insieme ai processi. Il Gruppo si è impegnato ad assumere 140 lavoratori dei 300 in appalto nei siti di Biassono e Villasanta.

Un risultato storico per i sindacati, "dopo decenni di affidamenti di diverse fasi della produzione ad altre aziende, hanno invertito la rotta". E ora, anche i partner fanno propria la lezione. In base all’intesa Rovagnati ha già assorbito i primi 97 addetti al lavoro a Villasanta. Gli altri 44 invece, che fanno riferimento allo stabilimento di Biassono, verranno assunti dal prossimo anno e passeranno dal contratto nazionale della logistica a quello applicato nel settore della produzione alimentare industriale. Per il personale convolto "significa anzitutto una maggiore stabilizzazione dell’attività con un inquadramento nuovo".

Bar.Cal.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RovagnatiSindacati