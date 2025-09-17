Carpiano, drammatico incidente sulla Valtidone: gravissima una bambina di 10 anni

Carpiano (Milano), 17 settembre 2025 – Grave incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 18.30, sulla ex statale 412 della Val Tidone. Una bambina di 10 anni, rianimata sul posto dai sanitari, è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni gravissime. Ferita in modo serio anche la madre, trasferita in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente ha coinvolto un furgone diretto verso Pavia: il conducente, portato in codice giallo all’Humanitas di Rozzano, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a scontrarsi frontalmente con l’auto sulla quale viaggiavano la donna e la figlia. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’automedica e l’eliambulanza. Le operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura del tratto interessato della Valtidone: da un lato la polizia locale di Locate Triulzi, dall’altro quella di Carpiano, insieme ai carabinieri, hanno gestito la viabilità e i rilievi. Fondamentale anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere. In totale sono sei le persone rimaste coinvolte, tutte soccorse dal personale sanitario. Il traffico sull’asse Milano-Pavia è rimasto paralizzato per alcune ore. Le forze dell’ordine sono ancora al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.