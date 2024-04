Non fa giocare il figlio alla partita di calcio U17, papà prende a pugni il direttore sportivo e schiaffeggia il mister

Seveso (Monza), 13 aprile 2024 – Dopo il caso choc dello scorso giugno a Seregno, con un dirigente 44enne che ha perso un rene per sedare una rissa alla partita U9 in oratorio, un altro episodio assurdo di aggressione da parte di un genitore, nel calcio giovanile, in Brianza.

E' successo a Seveso, durante l'ultima giornata di campionato regionale, dove il padre di un ragazzo U17, prima della partita, avendo intuito che il figlio non sarebbe partito titolare, si è scagliato contro il direttore sportivo Luigi Zambelli, colpendolo con due pugni. Un'aggressione vista dal mister della squadra, Luigi Pasinato, che è accorso per dividerli e si è preso uno schiaffo dal genitore scalmanato. Dopo l'uomo è stato allontanato, ma gli strascichi del suo gravissimo gesto sono pesanti. Il ds Zambelli, attivo da tempo e molto stimato nel calcio dilettantistico brianzolo, ha deciso di rassegnare le dimissioni, così come il direttore generale Rocco Fazzari. Sconvolti per l'accaduto ma anche per divergenze con i vertici societari che, pur avendo deciso di allontanare il genitore violento, e recidivo, dal club, non avrebbero subito proceduto con la denuncia nei confronti dello stesso. Una vicenda ancora con alcuni contorni da definire e che potrebbe comunque avere ulteriori evoluzioni nei prossimi giorni.