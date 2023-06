Seregno, dirigente picchiato alla partita di calcio dell’oratorio: a Muggiò è caccia al papà aggressore

Seregno (Monza e Brianza) – Brianza ancora sotto choc per l’incredibile atto di violenza avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica all’oratorio di Sant’Ambrogio. Tanta incredulità per un episodio accaduto durante una partita di calcio, soprattutto davanti a calciatori con meno di 9 anni di età.

L’aggresione

A farne le spese, suo malgrado, un dirigente della San Giovanni Paolo II di Seregno, intervenuto per dividere alcuni genitori che stavano litigando con qualche papà dei calciatori della squadra di Muggiò. Il dirigente, a distanza di ore, ha accusato dolori insopportabili. Trasportato d’urgenza in ospedale a Desio con l’ambulanza, è stata poi operato per una emorragia interna che ha comportato anche l’asportazione di un rene. Il suo aggressore, un uomo di 47 anni, è stato identificato e denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Seregno.

Curiosità

L’accaduto ha fatto molto discutere anche a Muggiò. Nella chat privata della parrocchia si esprime sconcerto e condanna per l’atto di ingiustificata violenza. In città, invece, si è aperta una sorta di caccia all’uomo per identificare il responsabile. Chi sa, ovvero i pochi genitori presenti alla trasferta di Seregno, tace. Gli altri chiacchierano e sono alla ricerca di indizi. Nel frattempo sono migliorate le condizioni del dirigente seregnese vittima di violenza. È uscito dalla terapia intensiva. Il sindaco Alberto Rossi, che già ha contattato la società sportiva per manifestare il suo apprezzamento per quanto è stato fatto di buono in questi anni, conta di andare a trovarlo appena sarà possibile per fargli sentire la vicinanza di tutta la città.

L’incontro pacificatore

Intanto sabato ci sarà un vertice tra le due società protagoniste, loro malgrado, dell’increscioso e incredibile episodio. Lo hanno concordato i responsabili dei Lions di Muggiò, che fanno capo all’oratorio di San Carlo, e della Polis San Giovanni Paolo II, una realtà nata circa un anno fa dall’unione di tre storiche realtà oratoriane di Seregno: ASD San’Ambrogio, ASD San Carlo e ASD 2008 Lazzaretto.