Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
CronacaNuovo nido, più posti e meno attese
3 set 2025
CRISTINA BERTOLINI
Cronaca
Nuovo nido, più posti e meno attese

Ha aperto i battenti lunedì il nuovo asilo nido “La Ginestra“, presso l’Edilnord. Taglio del nastro ufficiale con la vicesindaca...

Ha aperto i battenti lunedì il nuovo asilo nido “La Ginestra“, presso l’Edilnord. Taglio del nastro ufficiale con la vicesindaca Mariele Benzi, che ha poi partecipato anche al rientro in classe dei bimbi al nido comunale “Munari“. "Sono lieto di veder realizzato un obiettivo importante del nostro programma – dice il sindaco Roberto Assi –. Entrambe le strutture sono affidate all’esperta mano della cooperativa Koinè, risultata vincitrice dei bandi per la gestione dei servizi. Aumentano così i posti nido, siano comunali o convenzionati, a disposizione nelle strutture pubbliche e si riducono le liste d’attesa, ormai prossime all’azzeramento". Si concretizzano quindi le politiche di sostegno alla famiglia della Giunta Assi.

Il nido “Munari“ è una struttura del Comune, ma gestita da una cooperativa di settore. La carta dei servizi e le tariffe del Munari continueranno a essere quelle approvate annualmente dalla Giunta, che ha deliberato, fra l’altro, l’acquisto di 8 posti convenzionati nel nido “La Ginestra“. Pure questi posti saranno assegnati secondo le liste e le tariffe comunali. "Abbiamo inoltre deliberato – sottolinea Assi – anche l’acquisto di altri posti convenzionati in asili nido del territorio".

C.B.

