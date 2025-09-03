In casa senza cibo da settimane. Salvati due cani e due gatti

Due cani, un cucciolo di pochi mesi e la sua mamma, e due gatti abbandonati da settimane in casa senza cibo né acqua, in assenza di una persona incaricata di prendersene cura, mentre la proprietaria era irreperibile.

A seguito di una segnalazione gli animali sono stati sequestrati a Bovisio Masciago dalle Guardie Zoofile dell’Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali, del nucleo di Monza e della Brianza, intervenute, in coordinamento e con il supporto di Ats Brianza.

Al loro arrivo, le Guardie hanno trovato un cucciolo di pochi mesi insieme alla madre, entrambi in evidente stato di denutrizione; con loro anche due gatti denutriti e infestati da pulci. Gli animali erano costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie pessime, tra cumuli di rifiuti e deiezioni, che rendevano l’aria irrespirabile. Niente cibo a disposizione, ma solo una ciotola con poca acqua sporca. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamento di animali e per detenzione incompatibile, mentre i cani e i gatti sono stati recuperati e sottoposti alle prime necessarie cure veterinarie. "Una situazione triste e sconcertante – commenta il Coordinatore provinciale del Nucleo di Monza e Brianza, Stefano Felice – che non ha avuto conseguenze tragiche per i quattro animali solo grazie alla segnalazione, che ci ha permesso di intervenire. Ricordiamo che è fondamentale segnalare situazioni di maltrattamento o incuria: un gesto semplice, che può salvare una vita". Veronica Todaro