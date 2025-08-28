Nuovi volontari per una città più accogliente

Dare il proprio contributo per rendere la città più accogliente: il Comune di Muggiò è alla ricerca di nuovi volontari che partecipino al gruppo di “Cittadinanza Attiva”, dedicato alla cura del verde e degli spazi pubblici. I residenti possono così collaborare con il municipio per migliorare la qualità della vita della comunità. Ma cosa si può fare insieme ad altri volontari? Prendersi cura di aiuole, parchi, giardini e spazi comuni, realizzare piccole manutenzioni, contribuire alla rimozione dei rifiuti abbandonati, favorire il rispetto dell’ambiente con iniziative di sensibilizzazione. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni sono aperti a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti: età non inferiore ai 18 anni, idoneità psicofisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgere, assenza di condanne penali.

L’invito è aperto anche alle associazioni e alle formazioni sociali che abbiano sede legale a Muggiò, iscritte nel Registro regionale, con scopi perseguiti nel proprio statuto compatibili con le finalità istituzionali del Comune. Per partecipare si può aderire in qualsiasi momento, non ci sono scadenze, basta compilare e inviare la modulistica scaricabile dal sito del Comune, dove è disponibile anche il regolamento con tutte le modalità di partecipazione: www.comune.muggio.mb.it/it/documenti_pubblici/cittadinanza-attiva. Per informazioni e adesioni: 039.2709348 oppure 039.2709425. Si può anche inviare una mail a ecologia@comune.muggio.mb.it. Ogni gesto conta per una città più bella, vivibile e condivisa.

V.T.