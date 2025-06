Campi estivi del Comune. Quaranta studentesse al progetto formazione

Oltre 40 studentesse delle scuole superiori hanno aderito al progetto di formazione per diventare volontari nei campus estivi organizzati dal Comune. Il corso guidato dalle esperte della Cooperativa LaFucina è iniziato nei giorni scorsi nello Spazio Mast di via San Martino. "Siamo fieri di portare avanti questo progetto e di vedere moltiplicato il numero dei volontari, prevalentemente ragazze. Non ci aspettavamo una risposta così numerosa, ci ricorda la bellezza dei giovani, la loro capacità di sorprenderci e di darsi da fare, quando si sentono considerati e responsabilizzati", sostiene Francesca Rossini, vice presidente della Fucina e responsabile del progetto.

Si tratta di quaranta ragazze e un ragazzo che hanno un’età media di 17 anni che da metà giugno e per tutta l’estate faranno volontariato estivo dei giovani nei campus cittadini. Un esempio concreto di cittadinanza attiva, un modo virtuoso per spendere il proprio tempo occupandosi dei bambini più piccoli. "E’ un’esperienza di crescita fondamentale. Imparano a prendersi responsabilità verso gli altri, imparano a lavorare e collaborare con il gruppo, imparano a riconoscere la bellezza dell’essere volontario. Li ringraziamo per il lavoro che faranno con i bimbi - dice l’assessore ai giovani e alle politiche sociali Paolo Bianchi - Insieme a loro e a tutti i giovani animatori della città, i team degli oratori feriali e dei campus delle società sportive, celebreremo e festeggeremo insieme il 2 luglio con un pool party alla piscina Molinello". R.R.