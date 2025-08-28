La campagna in città. Ecco il mercato agricolo

La campagna arriva in città, con i prodotti del territorio. Dal 2 settembre in piazza Roma a Brugherio, ogni martedì i produttori allestiranno il mercato agricolo “Campagna Amica”, in collaborazione con Coldiretti di Milano, Lodi e Monza e Brianza. Sarà il terzo mercato agricolo, dopo quelli già presenti il mercoledì in piazza Togliatti e il giovedì in via XXV Aprile.

Campagna Amica nasce nel 2008, su iniziativa dei produttori locali, per esprimere il valore dell’agricoltura italiana, rendendo evidente il suo ruolo chiave per la tutela dell’ambiente, delle tradizioni, della salute, della sicurezza alimentare e dell’accesso al cibo a un giusto prezzo.

Gli imprenditori agricoli che hanno partecipato al bando saranno in piazza per tutti i martedì non festivi (escluso agosto) con otto banchi: qui i cittadini potranno trovare i sapori della Brianza. "Sono orgogliosa di questo nuovo mercato agricolo - commenta l’assessore al Commercio, Annalisa Varisco - che porterà sulle tavole dei brugheresi prodotti di qualità della nostra terra".

Obiettivo della nuova iniziativa è offrire al consumatore prodotti a chilometro zero a un prezzo finale non gravato da costi di trasporto e intermediazione, incentivando il consumo di cibi freschi e di stagione, che fanno bene all’ambiente grazie anche al minor inquinamento causato dal trasporto delle merci. Il mercato sarà aperto dalle 8 alle 13, mentre piazza Roma subirà modifiche agli accessi all’area pedonale per permettere lo svolgimento del mercato.

Verrà attivato il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione in piazza Roma e via San Bartolomeo, dalle 7.30 alle 13.30.

Per permettere agli operatori l’allestimento dei banchi, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata anche nei posti auto riservati ai veicoli al servizio di persone disabili e ai veicoli di noleggio con conducente e taxi.