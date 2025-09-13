Nuove vetrine a Concorezzo. Dal benessere ai formaggi veg

La città dove il commercio non conosce crisi. Altre otto inaugurazioni in vista a Concorezzo fra settembre e ottobre, i negozi sono già una settantina e il totale è destinato a crescere. Date già fissate per le nuove attività che spaziano dal benessere, alla cartoleria, passando per i formaggi vegani e la fisioterapia.

E anche il pubblico partecipa con il taglio del nastro del Centro medico di Aspecon, l’azienda controllata dal Comune che non si occupa solo di medicinali, ma anche di salute.

Continua il trend imprenditoriale positivo che nei mesi scorsi ha registrato altri nuovi ingressi sulla scena commerciale di casa, una pasticceria, un parrucchiere, un negozio di abbigliamento, un centro pilates, un negozio di toelettatura cani, un altro polo fisioterapico, un negozio di apparecchi acustici, un punto prelievi e analisi.

"La grande vitalità del settore è un obiettivo costruito e raggiunto a beneficio dell’intera comunità – sottolineano il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore Gabriele Borgonovo –. Il segreto è un ecosistema positivo improntato alla collaborazione fra esercenti, Giunta, uffici comunali e cittadini. Un circolo virtuoso che fa bene a tutti".

"L’amministrazione – conclude Capitanio – fa la propria parte sostenendo le vetrine con iniziative, eventi, supporto per la partecipazione ai bandi e, soprattutto, con una presenza costante e un dialogo aperto e diretto". Una grossa mano la danno i contenitori di intrattenimento che animano le vie a cadenza regolare.

Il più atteso è “Occasioni di passaggio“, l’appuntamento estivo che richiama in città migliaia di visitatori da tutta la Brianza.