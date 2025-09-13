Solidarietà per la ricerca sul cancro. Sport ed eventi insieme per Fily

Due giorni di solidarietà con “Insieme per Fily“, l’iniziativa a sostegno dell’associazione di beneficenza nata in ricordo di Filippo Finocchio, ragazzo di Misinto morto per un osteosarcoma. Sarà un fine settimana denso di appuntamenti quello che si aprirà oggi alle 16 all’oratorio di San Domenico Savio. Ci saranno tanti ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo, e pure qualche sorpresa. Si comincerà con un triangolare di calcio femminile a cui prenderanno parte Airoldi Origgio, Meda Women e Villapizzone. Ci saranno poi tornei di pallavolo e alle 17 l’iniziativa “Pedaliamo con il Sorriso“, una pedalata benefica nel Parco delle Groane con partenza dall’oratorio. Quindi la “Partita del cuore“ e concerti di musica dal vivo fino a tarda sera, oltre a stand ristoro e bar con tante specialità da gustare, per trascorrere il tempo in compagnia.

Domani ancora tornei di pallavolo e di calcio giovanile ed esibizioni di ginnastica artistica con le associazioni del territorio. Appuntamenti che proseguiranno anche nel pomeriggio, quando si terrà pure uno spettacolo di magia con il Mago Arty. Non mancheranno i gonfiabili e i giochi per i bambini, oltre a esposizioni di moto Harley Davidson e di Vespe d’epoca, auto storiche dell’Arma dei Carabinieri con equipaggi in divisa d’epoca, truck e stand di tattoo. Sul palco e tra gli stand si alterneranno i testimonial che sostengono l’associazione, per sensibilizzare tutti i presenti sulla necessità di supportare la ricerca scientifica. Tutto il ricavato sarà donato all’Istituto nazionale dei tumori, per incentivare studi e programmi di ricerca e cura sull’osteosarcoma.

Tra gli ospiti ci sarà anche il presidente del consiglio regionale Federico Romani. "Insieme per Fily è una di quelle realtà che meglio dimostrano in modo concreto il grande cuore della Lombardia e della Brianza – ha sottolineato Romani –, un modo concreto per stare vicino alle famiglie dei ragazzi malati e alla ricerca, come testimoniano le centinaia di migliaia di euro che i genitori di Filippo hanno raccolto in questi anni e i numerosi testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo che partecipano attivamente alle tante iniziative dell’associazione". "È dovere delle istituzioni – ha concluso Romani – sostenere queste realtà e assicurare il proprio impegno, anche in campo legislativo, per facilitare l’accesso e le possibilità di cura, donando rinnovata speranza a tanti bambini e tante famiglie".

Ga.Bass.