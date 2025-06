Shopping sotto le stelle. Giovedì sera negozi aperti

“L’estate brilla ogni giovedì“. Questo il claim per i giovedì dello shopping nel cuore di Monza. Dal 3 luglio i negozi del centro e dei quartieri rimarranno aperti anche oltre le 19.30. Ogni settimana ci sarà un focus su una zona della città, che ospiterà eventi culturali, musicali e di intrattenimento dedicati a grandi e piccoli, giovani e famiglie, per tutto luglio e poi a settembre nei giovedì 4, 11, 18 e 25.

Il programma completo comparirà nei prossimi giorni sul sito turismo.monza.it. Naturalmente giovedì sera negozi aperti anche nella settimana del Gran Premio d’Italia, fra le iniziative del Fuori GP. "Finalmente siamo riusciti a ripartire con l’iniziativa estiva dei negozi aperti – annuncia Alessandro Fede Pellone, segretario di ConfCommercio – riprendendo una tradizione di anni addietro, sospesa nel periodo della pandemia Covid e poi non più ripresa. La ripartenza è stata frutto di un impegno congiuto tra ConfCommercio, Comune di Monza e commercianti dei singoli quartieri". Sono stati diversi i passaggi necessari per organizzare la riapertura, tra stesura del progetto, autorizzazioni e richieste varie.

Eventi a sorpresa per la serata di avvio, il primo giovedì di luglio: animazione e musica cominceranno davanti alla Rinascente e su via Italia. Nelle settimane successive, toccherà, a rotazione a piazza Carducci, via Cortelonga, Borgo Bergamo con i suoi bar e ristoranti, via Carlo Rota da valorizzare con la variegata tiplogia di negozi di ogni categoria merceologica e poi piazza Bonatti (San Donato-Regina Pacis) e tutti gli angoli riqualificati della città.

L’intenzione è di invogliare i cittadini a tornare a frequentare il centro di Monza e i quartieri anche alla sera: quattro passi, una cena al ristorante, un gelato e poi tante vetrine da cui farsi invogliare per quell’acquisto rimandato da tempo, fra necessitò e coccole. Da sabato 5 luglio comincia la stagione dei saldi estivi, quindi, come ricorda il segretario di Confcommercio, anche la serata di giovedì 3 può essere occasione per cominciare a farsi un’idea su possibili acquisti per i saldi che scattano due giorni dopo. Soddisfatti anche i commercianti che lamentano spesso la desertificazione del centro di Monza, complici i parcheggi a pagamento.