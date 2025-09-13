La storia vera di Enaiatollah per la Caritas

I 25 anni di Caritas a Vimercate, uno spettacolo teatrale racconta la sensibilità e tutto il patrimonio di affetti e di relazioni costruito nel tempo. Il legame con la citta e con il mondo. L’appuntamento è per sabato 20 alle 21 a TeatrOreno, in scena ci sarà la rappresentazione dal titolo “Nel mare ci sono i coccodrilli“, la storia vera di Enaiatollah Akbari, una vicenda diventata un libro celebre dello scrittore torinese Fabio Geda, un caso letterario internazionale.

In scena e fra le pagine, il difficile viaggio di un bambino afghano, abbandonato dalla madre per salvarlo dai talebani, attraverso Pakistan, Iran, Turchia e Grecia, fino all’arrivo in Italia, dove ha trovato accoglienza e una nuova vita, diventando cittadino italiano nel 2022. Un’odissea che lo ha messo in contatto con la miseria e la nobiltà degli uomini, e che, nonostante tutto, non è riuscita a fargli perdere l’ironia, né a cancellargli dal volto il suo formidabile sorriso. Enaiatollah ha infine trovato un posto dove fermarsi e avere la sua età.

A Oreno arriverà la sua storia. Lo spettacolo è stato scritto e sarà interpretato da Christian di Domenico. Il testo è stato adattato dallo stesso autore. La storia è stata tradotta in 32 Paesi e ha commosso lettori di ogni età. La vicenda di Enaiatollah invita a riflettere sulla sofferenza dei migranti e sul potere della gentilezza e dell’accoglienza. Per informazioni e per prenotare posti e biglietti occorre inviare un messaggio via WhatsApp al numero 331-7696639.

Bar.Cal.